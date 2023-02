I Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti, intorno alle 17.30, per un incidente a Montereale Valcellina, in via Della Croce, con il coinvolgimento di due auto, che si sono scontrate per cause al vaglio dei Carabinieri di Spilimbergo.

Gli occupanti di entrambe le vetture sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all'ospedale di Spilimbergo per le cure del caso. I pompieri poi si sono fatti carico della messa in sicurezza dello scenario.