Incidente a Opicina, gravi un 15enne e un 16enne

Intorno alle ore 17.30 di oggi, domenica 8 dicembre, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Opicina, sono intervenuti in Strada Nuova per Opicina, all'altezza incrocio con via Commerciale per un incidente stradale tra una moto e un autoveicolo. Per cause in fase di accertamento, due minorenni a bordo di una moto hanno urtato un'autovettura. I due ragazzi, rispettivamente di sedici e quindici anni, sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati in ospedale in condizioni serie, in particolare uno; nessun problema invece per il conducente dell'autoveicolo. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area del sinistro. Sul posto i Vigili Urbani per i rilievi e la viabilità.