Incidente a Pagnacco, ferito un centauro

Grave incidente a Pagnacco intorno alle 18, all’altezza dell’incrocio per Branco, sulla via che porta a Feletto Umberto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale, intervenuti per rilievi e viabilità, un centauro è finito fuori dalla carreggiata con la sua moto.

È stato soccorso dal personale medico di una ambulanza e dell’automedica inviate dalla Sores. Sarebbero coinvolti anche altri veicoli. Sul posto, a supporto dei sanitari e per la messa in sicurezza dell’area dell’area dell’incidente, i Vigili del Fuoco del Comando di Udine. Pesanti disagi per il traffico.