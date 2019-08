Incidente a Pontebba, centauro elitrasportato in ospedale

Grave incidente intorno alle 9.30 sulla Statale 13 all'uscita del viadotto, a Pontebba. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Pontebba, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un Land Rover con targa tedesca e una moto condotta da un cittadino austriaco.

Entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione Tarvisio. Nell'impatto il centauro è rovinato sull'asfalto, procurandosi una frattura a un braccio. Sul posto l'elicottero sanitario e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento di Tarvisio. Il centauro è stato trasportato in ospedale; non sarebbe in pericolo di vita.