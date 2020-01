Incidente a Pozzo di Codroipo: coinvolti tre bambini. Ferito il papà

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11 di oggi lungo la regionale 463 all'intersezione con via San Rocco a Pozzo di Codroipo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Martignacco, due vetture si sono scontrate e una è finita nel canale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo e un'ambulanza da Codroipo. Coinvolti un giovane papà di 26 anni che viaggiava su una Fiat Punto con a bordo il figlio di un anno e il nipote di 8 anni.

Nell'altra vettura, una Citroen, viaggiavano invece una donna di 73 anni con la nipote di 2 anni. L'unico a essere trasportato in ospedale, ferito in maniera non grave, è stato il giovane papà, trasportato in ospedale a San Daniele. Illese le altre persone coinvolte, tutte residenti a Codroipo.