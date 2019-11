Pioggia e un attimo di distrazione hanno creato i presupposti per un incidente, ieri pomeriggio, sulla Strada Provinciale 19 a Grado in zona Primero. A scontrarsi, attorno alle 13.10, una fiat punto grigia e un’autovettura nera sportiva. Sul posto la Polizia Locale e il personale del 118. Non ci sono stati feriti.