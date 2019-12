Incidente a Pulfero, uomo elitrasportato in ospedale

Incidente nel pomeriggio di ieri a Pulfero, poco prima delle 16. Il conducente, un uomo del posto di 64 anni, che stava guidando una Fiat Punto, è uscito di strada per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.

Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario che ha trasportato il pensionato, in volo, all'ospedale. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. È successo in via Iuretic.