Incidente a Sacile, soccorsa una donna incinta

Nel tardo pomeriggio di ieri, la prima partenza dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incidente tra due auto a Sacile, all'incrocio tra via Canova e via Dello Stadio. I pompieri e il personale sanitario, arrivato con un'ambulanza da Sacile, hanno prestato le prime cure ai quattro occupanti dei veicoli.

Tra le persone a bordo c'era anche una donna incinta, che è stata portata precauzionalmente all'ospedale di Pordenone. Dopo aver prestato soccorso alle persone coinvolte, i Vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario. Le cause dello scontro sono al vaglio della Polizia Municipale di Sacile, intervenuta per i rilievi e la viabilità.