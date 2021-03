Incidente a San Daniele, centauro muore dopo giorni di agonia

Non ce l'ha fatta il centauro di Portogruaro che era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente a San Daniele del Friuli, all'incrocio tra via Valeriana e viale Venezia, il 4 marzo, intorno alle 8. Per cause in corso di accertamento, la sua moto si era scontrata con una Tiguan, di fronte al supermercato Coop. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Gli accertamenti erano stati affidati alla Polizia Locale di San Daniele del Friuli. L'uomo è deceduto ieri sera. I parenti, in grave lutto, hanno scelto di donare i suoi organi per permettere ad altre persone di continuare a vivere.