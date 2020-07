Questa mattina la partenza dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta per una fuoriuscita autonoma lungo l'ex provinciale 6, al chilometro 7, in località Domanins, in comune di San Giorgio della Richinvelda, dove un'auto, per cause al vaglio dei Carabinieri di Spilimbergo, è uscita di strada, rovesciandosi nel fosso.

Pompieri e personale sanitario giunto da Spilimbergo con un'ambulanza, hanno stabilizzato il conducente che é poi stato elitrasportato in ospedale.