Incidente a San Giorgio della Richinvelda, un ferito

Incidente, questo pomeriggio alle 15.30 in via San Antonio, a San Giorgio della Ricchinvelda. Coinvolte due autovetture che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Nell'impatto, una delle due utilitarie si è rovesciata finendo con le ruote all'aria nel fossato che costeggia la strada. Due le persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata all'ospedale.

La squadra del Distaccamento di Spilimbergo, Comando Provinciale Vigili del fuoco di Pordenone, è intervenuta sul posto e ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area dell'incidente. Sul posto anche un'equipe del 118.