Incidente stradale con due vetture coinvolte nel pomeriggio a San Giorgio di Nogaro, in via Palladio. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di un'automedica, due ambulanze e i Vigili del fuoco.

Coinvolti un ragazzino di 13 anni e una persona adulta, poi trasportati con l'ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Palmanova. Non sono in pericolo di vita.

Le cause al vaglio delle forze dell'ordine.