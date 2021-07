Incidente a San Giorgio, lungo la statale 14

Una donna di 59 anni di Aiello del Friuli è rimasta ferita a seguito di un incidente accaduto poco prima delle 15, a San Giorgio di Nogaro, lungo la statale 14, all'altezza del civico 75. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e la viabilità, si sono scontrate due vetture.

Coinvolte una Skoda Roomster, condotta dalla 59enne, e una Daewoo Spark, alla cui guida c'era, invece, un uomo di 69 anni residente a San Giorgio di Nogaro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova e anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, per la messa in sicurezza della sede stradale e a fattivo supporto dell'equipe sanitaria.

La donna ferita è stata trasportata in ospedale, a Palmanova, con l'ambulanza. Le sue condizioni non destano preoccupazione.