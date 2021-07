Incidente a San Giovanni di Duino, ferito un motociclista

Incidente poco dopo le 11.30 a Duino Aurisina, lungo la strada statale 14, all'altezza della curva, vicino al cimitero di San Giovanni di Duino.

Per cause al vaglio dei Carabinieri di Aurisina, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati un moto e un Alfa Romeo Giulietta. Ad avere la peggio il centauro, soccorso dal personale medico inviato sul posto dalla Sores di Palmanova.

Un medico è stato sbarcato dall'elicottero sanitario e sul posto è intervenuta anche un'ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco. Il centauro, un 32enne dell'Isontino, ha riportato lesioni importanti ma è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. Illesa la conducente della vettura. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.