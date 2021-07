Incidente a San Quirino, grave un 17enne

Grave incidente questo pomeriggio a San Quirino, in via Pordenone, lungo la direttrice che da Aviano porta a Pordenone, all'intersezione con via Napoleone Aprilis.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Fontanafredda, intervenuti per rilievi, viabilità e accertamenti, si sono scontrati una vettura e un scooter.

Illesa la conducente della macchina, una ventenne residente a Fiume Veneto, al volante di una Opel Meriva. Gravemente ferito, invece, il conducente della due ruote, un ragazzo di 17 anni di Sesto al Reghena, che nell'impatto con l'asfalto ha riportato serio un trauma facciale.

Il minore è stato trasportato all'ospedale con l'ambulanza, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale e dei mezzi incidentati.