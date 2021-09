Incidente a Socchieve, conducente incastrato

Incidente, questa mattina, intorno alle 7.30, lungo la statale 52, a Socchieve di Ampezzo. Due auto, per cause al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate e uno dei due conducenti è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

L’uomo è stato liberato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che hanno usato divaricatore e cesoie idrauliche per tagliare le lamiere, per poi essere affidato al personale sanitario per il trasporto in ospedale.

Illeso il guidatore della seconda vettura coinvolta. L'intervento dei pompieri si è concluso con la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro.