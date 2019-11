Incidente a Talmassons, giovane in ospedale

Incidente intorno alle 19 di ieri, a Talmassons, non lontano dalla rotonda della Napoleonica, in prossimità del nuovo negozio di alimentari Visotto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura Opel Astra Station Wagon e una Lancia Ypsilon.

L'impatto non è stato particolarmente violento ed è stato probabilmente anche con-causato dal maltempo. Era buio e pioveva. Nello scontro, avvenuto in centro strada, è rimasto ferito il giovane conducente della Lancia che è stato trasportato all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi.

Per la messa in sicurezza dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata nel punto dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo.