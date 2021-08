Incidente a Tarcento, auto finisce ruote all'aria

Incidente stradale intorno alle 20.30 di ieri, in via Oltretorre, a Tarcento, lungo la viabilità che collega Nimis con Lusevera. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti per i rilievi e viabilità, una Dacia Duster è finita ruote all'aria all'altezza dell'intersezione con via Malignani. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli, per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale, e a fattivo supporto del personale sanitario, giunto con automedica e ambulanza.

Il conducente del veicolo, un uomo di Tricesimo di 71 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Illeso un passeggero, un uomo residente in Alta Val Torre, che si trovava all'interno della vettura.