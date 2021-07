Incidente a Terenzano, coinvolti tre sessantenni

Incidente stradale, lungo la SR353 a Terenzano, nel comune di Pozzuolo del Friuli. Il sinistro è avvenuto alle 15.30 e ha coinvolto tre vetture, una Ford Fiesta, una Citroen C3 e una Opel Meriva, guidate da un uomo e due donne, tutti e tre di circa sessant'anni di età. Ferita leggermente la conducente della Citroen C3, trasportata per accertamenti al pronto soccorso di Udine.

Per cause al vaglio della Polizia Locale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, le auto sono entrate in collisione sulla corsia di marcia che da Basaldella porta verso Mortegliano.

Immediati i soccorsi attivati dal NUE 112, che sul posto ha inviato un'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine per la messa in sicurezza dell'arteria.

Due le pattuglie della Polizia Locale intervenute, per eseguire i rilevi di legge e regolare la circolazione stradale a senso unico alternato, fino al termine delle operazioni, durate circa un'ora.