Incidente a Terzo di Aquileia, auto nel fossato

Incidente intorno alle 18.30, lungo la regionale a Terzo di Aquileia. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una Peugeot 108 ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fossato, a bordo strada.

Immediato l'allarme lanciato con una chiamata al Nue 112. Sul posto la Centrale operativa della Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio dell'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano.

Il conducente della vettura, che viaggiava da solo, è stato stabilizzato dell'equipe sanitaria ed è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di un uomo di 30 anni di Grado.

Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.