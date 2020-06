Incidente a Tolmezzo, ferita una giovane motociclista

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno 2020, in via Ponte Avons, nel comune di Tolmezzo, viabilità che poi conduce nel comune di Verzegnis.



Erano circa le 17 quando è scattato l'allarme per uno scontro che ha viste coinvolte una Mercedes, guidata da un uomo di 63 anni residente a Pagnacco, e una moto Suzuki condotta da una ragazza di 22 anni, residente a Porpetto.



A restare ferita è stata la giovane che è stata trasportata in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale civile di Tolmezzo per tutte le cure del caso. Per rilievi e viabilità i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.