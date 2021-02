Incidente a Trasaghis, due persone in ospedale

Incidente ad Amaro, nella giornata di ieri, in località Carnia, all'altezza di via Buja. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un veicolo Peugeot 308, un uomo di 74 anni di Moggio Udinese, ha perso il controllo del mezzo, all'altezza del ponte sul Fella, lungo la strada statale 52 Carnica.

È finita fuori strada senza coinvolgere altri veicoli ed è rimasto ferito. È stato soccorso dal personale medico e portato all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza. Le due condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco.

Incidente stradale anche a Trasaghis, in via Armando Diaz. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una Fiat Panda condotta da un uomo del posto di 78 anni, rimasto ferito, e una Ford condotta da un uomo di Tolmezzo, di 37 anni; entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo carnico.

Non sono gravi. Sul posto, per i rilievi e la viabilità, i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.