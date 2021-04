Incidente a Tricesimo, giovane fuori strada

Incidente a Tricesimo, nel pomeriggio, intorno alle 14, in via San Giuseppe. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una vettura, una ragazza della zona, ha perso il controllo ed è uscita dalla carreggiata, finendo in un fossato.

Dopo l'allarme, sul posto è intervenuto l'equipaggio sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e dalla elibase di Campoformido è decollato l'elicottero. La sala operativa del Nue ha inviato sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Udine. Complesse le operazioni di recupero del mezzo, che hanno richiesto l'intervento di una autogru.

La ragazza è stata elitrasportata all'ospedale di Udine. Non è in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l'equipaggio della Croce Rossa di Tarcento.