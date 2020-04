Incidente a Tricesimo

Incidente stradale a Tricesimo nella prima serata di ieri, venerdì 17 aprile 2020, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale Stazione, intervenuti per i rilievi e accertamenti.

Si sono scontrati due mezzi, all'altezza di via Roma, dove la strada interseca la statale 13 Pontebbana. Per fortuna nessuna conseguenza di tipo sanitario per le persone coinvolte nello scontro, incidente che ha richiesto l'intervento anche di un'ambulanza, mezzo sanitario che stava transitando in quel momento proprio in quel punto.

Uno delle due persone coinvolte nell'incidente ha lamentato dolori al petto. Probabilmente per lo shock o per la paura causata dallo scontro. Non è stato necessario il trasporto di alcuno all'ospedale di Udine.