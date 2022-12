Incidente a Trieste, soccorsi i conducenti

Verso le 13.30, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un incidente tra due veicoli in via Brigata Casale, all’altezza dell’incrocio con via Carnaro, a Trieste.

Giunta sul posto dalla Centrale, la prima squadra ha subito prestato prima assistenza ai due conducenti per poi affidarli alle cure del personale sanitario, accorso subito dopo. La squadra dei pompieri, quindi, ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza dei due mezzi e dello scenario interessato dell’incidente. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia di Stato e la Polizia locale.