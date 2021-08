Incidente a Udine, ferita una donna in sella al motorino

Incidente, questa mattina poco prima delle 9, tra via Diaz e piazzale Del Din, a Udine. Una donna di 49 anni, residente in città, è rimasta ferita. Mentre viaggiava in sella al suo motorino, un Ciao Piaggio, è rimasta coinvolta in un tamponamento con un'utilitaria, guidata da un uomo residente a Pavia di Udine.



Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, il conducente dell'auto stava percorrendo via Diaz in direzione di viale Trieste quando, giunto all'altezza del piazzale Del Din, è andato a collidere con il ciclomotore che transitava lungo il piazzale, proveniente da via Gorizia. Sul posto anche l'ambulanza e il personale del 118 che hanno soccorso la donna e trasportata all'ospedale cittadino.