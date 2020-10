Incidente a Zugliano: ferita una donna

Due i veicoli coinvolti, guidati da due donne, una delle quali è stata soccorsa dal personale medico e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Udine per accertamenti.

Per cause al vaglio della Polizia Locale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, la conducente di una Hyundai IX20 - una 21enne residente a Castions di Strada -, proveniente da Udine e diretta verso Mortegliano, è entrata in collisione con una Ford Focus condotta da un 48enne di Pozzuolo.