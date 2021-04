Incidente ad Arta Terme, ferito un giovane in moto

Versa in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un incidente in moto, nella frazione di Cabia, in comune di Arta Terme. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il minorenne ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato sull'asfalto. Nell'impatto ha riportato diverse lesioni, ma è rimasto sempre cosciente.

Dopo l'allarme, con una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. I sanitari lo hanno soccorso, hanno caricato sull'autolettiga e hanno trasportato all'ospedale di Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. È successo poco dopo le 12.