Incidente ad Azzano Decimo: auto ribaltata

Incidente stradale ad Azzano Decimo, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone. Due auto, per cause in corso di accertamento, sono intervenuti in Via Ponte Luna all'incrocio con Viale Primo Maggio. Due le auto coinvolte. Dalle prime notizie pervenute alla Sala Operativa sembrava che all'interno dell'autovettura capovolta ci fossero persone bloccate, per questo è stata inviata sul posto la prima partenza e l'autogru. Gli occupanti, invece, sono rimasti tutti illesi e sono usciti autonomamente dai mezzi incidentati. Il personale sanitario si è preso cura delle persone coinvolte per verificare le condizioni di salute, mentre la polizia locale di Azzano Decimo ha effettuato i rilievi. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la strada.