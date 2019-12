Incidente, poco prima delle 19.30, ad Azzano Decimo. Due auto, per cause ancora la vaglio dei Carabinieri di Cordenons, sul posto per i rilievi, si sono scontrate lungo viale 25 Aprile.

Sul posto i Vigili del Fuoco che, con la prima partenza dalla sede centrale di Pordenone, hanno messo in sicurezza le due vetture mentre il personale medico prestava le cure del caso ai tre occupanti dei veicoli.