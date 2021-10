Incidente all'alba ad Azzano Decimo, un ferito grave

Scontro tra due auto, questa mattina, intorno alle 6, ad Azzano Decimo. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, sono entrate in collisione due vetture; uno dei due conducenti è rimasto ferito in maniera seria, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Assistito dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova, è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, a supporto dell'equipe sanitaria e per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nello schianto. L'incidente si è verificato all'altezza della rotonda Visotto, in prossimità di viale della Stazione.