Incidente all'alba sul cavalcavia. Grave un ciclista

Ha riportato lesioni serie, in più parti del corpo, un ciclista di 30 anni che questa mattina, poco dopo le 6.30, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Cividale del Friuli. L'uomo, residente nella Città Ducale, stava pedalando sulla viabilità in ingresso a Cividale, in prossimità del cavalcavia, sulla direttrice che porta a Moimacco. È lì che si è scontrato con una vettura, il cui conducente è rimasto illeso.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza. Stabilizzato, il ciclista è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.