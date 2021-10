Incidente alle 15.20, a Udine, all'incrocio tra le vie Stiria e Carinzia. Due auto - Una Panda e una Mercedes -, per cause in corso di accertamento della Polizia Locale di Udine, sono entrate in collisione in prossimità dell'intersezione. Tre le persone ferite, i due conducenti - un uomo di 89 anni e uno di 37 - e uno dei passeggeri. Sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato i tre feriti in ospedale per gli accertamenti sanitari.