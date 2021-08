Incidente alla rotonda di Godia: giovane incastrato nell'auto

Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 6, lungo la tangenziale Est (ex provinciale 105), all'altezza della rotonda di Godia, nel territorio del comune di Udine, lungo la viabilità che poi porta a San Gottardo.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia del capoluogo friulano, intervenuti con due pattuglie sul posto per i rilievi e la viabilità, e per tutti gli accertamenti, il giovane conducente di una Ford station wagon ha perso il controllo. La vettura si è cappottata a bordo strada e il conducente è rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo, liberato dai Vigili del Fuoco del comando di Udine intervenuti a supporto del personale medico inviato dalla Sores di Palmanova.

Sul posto l'equipaggio di un'automedica e un'ambulanza. I pompieri hanno utilizzato le pinze oleodinamiche per liberare il conducente, poi trasportato in codice giallo al Santa Maria della Misericordia di Udine. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.