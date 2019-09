Un ragazzino di poco più di 16 anni è rimasto ferito intorno alle 16 di oggi nel campo di calcio dell'oratorio di Teor. Per cause in corso di accertamento, la porta gli è caduta in testa, colpendolo di netto alla fronte. Subito sono scattati i soccorsi e il giovane è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Udine.