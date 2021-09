Incidente, questo pomeriggio, lungo Strada del Friuli, nel territorio del comune di Remanzacco. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una vettura e una bicicletta.

In sella alla due ruote una donna del posto di 83 anni, rovinata sull'asfalto, trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Udine con l'ambulanza per accertamenti.

Ha riportato diverse tumefazioni, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.