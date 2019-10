Incidente auto-moto, feriti due centauri

Ancora un incidente stradale sulla via che collega Nimis ad Attimis, tratto caratterizzato da numerosi tornanti che presenta una parte di piano, di fronte all'ex trattoria Monte Croce, nel territorio del comune di Nimis.

È proprio qui che, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Faedis, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una moto e una macchina. A bordo della due ruote si trovavano due persone, un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti dopo l'impatto; sono stati assistiti dal personale medico di un'ambulanza e dell'elicottero sanitario decollato dall'elibase di Campoformido.

Illeso il conducente della vettura. Uno dei due centauri è stato caricato in elicottero e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con il velivolo. Nessuno dei due motociclisti sarebbe comunque in pericolo di vita.

Per la viabilità i Carabinieri della Stazione di Tarcento. Erano stati allertati in un primo momento anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli. Nessun disagio per il traffico, comunque piuttosto sostenuto vista la domenica di bel tempo e lo spostamento di numerosi turisti in questa parte della pedemontana del Friuli. Solo due settimane fa, nello stesso identico tratto, era rimasto ferito un ragazzo di 18 anni è uscito di strada autonomamente con la sua moto.