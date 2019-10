Incidente auto-moto sulla Pontebbana

Grave incidente stradale intorno alle 17 lungo la statale 13 Pontebbana a Codroipo, vicino all'albergo Belvedere, sulla rotonda. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del Servizio Associato Medio Friuli con sede a Codroipo, si sono scontrati una vettura e una moto.



Nell'impatto il centauro è rovinato sull'asfalto e ha riportato diverse lesioni. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato da Campoformido. L'uomo, pare un militare della zona, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine.