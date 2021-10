Incidente con feriti al Passante di Mestre

Un incidente tra un mezzo pesante e un’auto è avvenuto poco prima delle 13 al chilometro 397 dell'autostrada A4-Passante di Mestre, in direzione Trieste: due i feriti, uno in modo serio, entrambi occupanti della vettura. Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra i caselli di Martellago-Scorzè e Preganziol, in territorio di Preganziol (Treviso).

Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Suem-118 con l’elicottero, il Soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete, coordinato dal Centro Operativo di Mestre. Il traffico è stato fermato per permettere il trasferimento del ferito più grave in ospedale con l’elisoccorso: la carreggiata è stata liberata e la coda, che non ha superato i quattro chilometri, è attualmente in rapido smaltimento.

In mattinata un tamponamento senza feriti si era verificato in carreggiata opposta (direzione Milano), nel tratto di A4 compreso tra l’area di servizio di Arino ovest e Padova est, in territorio di Vigonza (Padova), causando fino a otto chilometri di coda.

Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico nel sito www.cavspa.it e tramite l’account Twitter @cav_spa