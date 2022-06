Incidente, nel primo pomeriggio, poco dopo le 14.30, a Udine, all’incrocio tra piazzale della Repubblica e via Ciconi. Per cause in corso di accertamento, una persona, che stava conducendo un monopattino lungo l'attraversamento pedonale, è rovinata a terra.

Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’infortunato in pronto soccorso.