Incidente con il quad a Paularo, elitrasportato a Udine

Incidente nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.30, in comune di Paularo, all'altezza di via Roma. Per cause in corso di accertamento, un uomo del posto di 56 anni che stava conducendo un quad, ha perso il controllo ed è rimasto ferito. Cosciente, è riuscito a chiedere aiuto. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dall'elibase di Campoformido.

L'equipe medica dell'autolettiga ha stabilizzato l'uomo e lo ha portato fino al campo volo di Cercivento. È qui che è atterrato il velivolo dell'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine nella notte.

Si tratta di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi. Il cittadino di Paularo ha riportato diverse lesioni ma non pare sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Paularo per tutti i rilievi e gli accertamenti.