Incidente con il quad, si schianta contro un albero

Un noto esercente di Porpetto è rimasto ferito in maniera seria nella prima serata, a seguito di un incidente accaduto a Corgnolo di Porpetto, tra via della Vittoria e via Lancieri d'Aosta, intorno alle 19.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per i rilievi e viabilità, l'uomo ha perso il controllo del suo quad e si è schiantato contro un albero, riportando serie ferite. Sul posto, dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente l'elicottero decollato dalla base di Campoformido e un'ambulanza. Sono intervenuti subito anche i Vigili del Fuoco.

Stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in volo, d'urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi.