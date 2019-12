Incidente con il quad, soccorse due persone

Questa mattina due tecnici di PromoturismoFvg che sono usciti sulla neve con un quad per eseguire delle manutenzioni, si sono ribaltati con il mezzo nella parte bassa della pista del Monte Lussari, nel Tarvisiano, per cause in corso di accertamento. E' accaduto in un punto della pista che è ancora chiuso; si tratta di tecnici che operano per sparare la neve artificiale.

Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova inviato sul posto l'elicottero sanitario. Le due persone non hanno riportato ferite gravi e sono state medicate e controllate sul posto. Uno dei due è stato trasportato precauzionalmente in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Il collega è rimasto illeso. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste.