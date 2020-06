Incidente con il trattore, abbatte il palo della Telecom

Brutta manovra con il trattore e trancia il cavo del telefono lungo la viabilità. È successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, a Fiumicello Villa Vicentina, lungo la strada statale 14. Il contadino, del posto, stava conducendo il mercato agricolo (dotato di un rimorchio) quando, all'altezza della progressiva chilometrica 116 + 300, è fuoriuscito di strada.

È andato a impattare contro un palo della Telecom che è caduto e il cavo si è rotto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e per il recupero del trattore. Nessuna conseguenza sanitaria per il conducente del mezzo agricolo, un uomo di 50 anni.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Palmanova, per rilievi e viabilità. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora, per permettere le operazioni di rimozione del trattore e per la messa in sicurezza del palo.