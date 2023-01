Incidente con la moto da cross, grave un giovane

Un giovane è stato soccorso questa mattina, poco dopo le 11, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da una moto da cross sul greto del Tagliamento, nel comune di San Martino al Tagliamento. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della due ruote ed è stato sbalzato per dieci metri.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato l'equipaggio di un'ambulanza da San Vito e l'elisoccorso, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo.

Il luogo difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso ha reso complesse le operazioni. I pompieri, arrivati grazie a un fuoristrada 4x4, hanno supportato i sanitari e aiutato a imbarcare sull'elisoccorso il ragazzo, dopo che era stato stabilizzato. E' stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.