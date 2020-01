Incidente con lo snowboard, ferito un ragazzino

Un ragazzo di 15 anni, cittadino ceco in vacanza a Piancavallo con la famiglia, è caduto mentre stava facendo snowboard e ha battuto la testa; nell'impatto sembrava non aver riportato particolari lesioni, ma il medico inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova ha notato che non ricordava gli eventi degli ultimi giorni.

A causa del trauma aveva perso temporaneamente al memoria. È stato quindi trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Soccorso Piste di Aviano.