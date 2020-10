Incidente di caccia nella zona del Palmarino, nelle campagne. Protagonisti due amici che stavano esercitando l'attività venatoria. Uno sparo partito accidentalmente da un fucile ha raggiunto l'altro.

Per fortuna la ferita non si è rivelata grave e il cacciatore è stato portato dall'amico al Pronto Soccorso dell'ospedale di Palmanova per le medicazioni. Da lì è stato poi trasportato all'ospedale di Udine per la rimozione dei pallini nella parte colpita.