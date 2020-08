Incidente fra tre auto a Muzzana, traffico in tilt nella Bassa

Incidente in località Casali Franceschini, nel comune di Muzzana del Turgnano, in via Castions, intorno alle 22. Per cause in corso di accertamento da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latisana dei Carabinieri, ci sono scontrate tre auto. Si è temuto il peggio, in particolare per una vettura alimentata a gas.

Dopo l'allarme, la Centrale Nue 112 ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco. È stato necessario chiudere la strada per eseguire le operazioni di messa in sicurezza delle vetture incidentate e della carreggiata.

Nonostante l'impatto tra le tre vetture, nessuno pare sia rimasto ferito. Pesanti disagi per la viabilità. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto, comunque, l'equipaggio di un'ambulanza per medicazioni e controlli sanitari sul posto. Nessuno è stato portato in ospedale.