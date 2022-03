Incidente frontale ad Ampezzo, due feriti

Nel primo pomeriggio del 28 marzo 2022 i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti per due incidenti stradali.



Il primo è avvenuto alle 12 circa sulla Strada Statale 52 ad Ampezzo dove per cause al vaglio dei Carabinieri due autovetture si sono scontrate frontalmente. Due i feriti che, una volta estratti dagli abitacoli dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del fuoco, sono stati trasportati all’ospedale. Soccorsi i feriti i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e l’area del sinistro.



Un secondo incidente, cui si riferisce la foto, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, alle 13.30 circa, in via Gorto a Tolmezzo. Una persona è rimasta ferita. In questo caso i Vigili del fuoco, hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture incidentate e dell’area del sinistro.