Incidente in A23, camion perde il carico di balle di ferro

Incidente questa mattina, poco dopo le 8, lungo l’A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza. Nel sinistro, avvenuto al km 96, sono rimasti coinvolti un'auto e un camion, che ha perso il proprio carico, composto da balle di ferro con dispersione di gasolio.

E’ stata disposta la chiusura del tratto in direzione Tarvisio. In alternativa, solo per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria a Pontebba (ma si consiglia di anticipare l'uscita a Carnia), si può percorrere la statale 13 Pontebbana in direzione del confine con l'Austria con rientro in autostrada a Tarvisio nord.

Per i veicoli pesanti, dopo l'uscita obbligatoria a Pontebba, dovranno proseguire lungo la statale 13 Pontebbana ed entrare in territorio austriaco per poi riprendere l'autostrada allo svincolo di Arnoldstein. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitario.